Termenul pentru reparația podului de lângă localitatea Hrușova a fost extins până în decembrie

Uniunea Europeană a fost de acord să impună sancțiuni împotriva grupului de motocicliști „Lupii nopții”, cea mai cunoscută bandă de motocicliști din Rusia, ca parte a celor mai recente sancțiuni ale blocului pentru invadarea Ucrainei, scrie Financial Times, potrivit The Moscow Times, citat de Digi24.ro. „Lupii nopții” sunt faimoși pentru înclinațiile lor naționaliste, călătoriile provocatoare pro-Kremlin în Europa și legăturile cu președintele rus Vladimir Putin. Grupul se află sub sancțiunile S...