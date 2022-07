Atletul Armand Duplantis si-a trecut in palmares un nou record mondial, in proba masculina de saritura cu prajina in aer liber - VIDEO

Atletul Armand Duplantis si-a trecut in palmares un nou record mondial, in proba masculina de saritura cu prajina in aer liber - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md