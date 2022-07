Ambasadorul R. Moldova la București: Cel mai negru scenariu ar fi extinderea războiului asupra altor orașe cruciale și pentru Ucraina, dar și pentru R. Moldova

12:10

În perioada 17-22 iulie, o delegație a Primăriei Municipiului Chișinău a efectuat o vizită de studiu și un program de instruire în orașul Lublin, Polonia. Vizita a fost găzduită de Primăria și Autoritatea de Transport Public (ZTM) din Lublin, cu scopul de a împărtăși experiența europeană a autorităților locale din Lublin în domeniul gestionării eficiente a transportului public urban. „Sunt încântat că Lublin poate sprijini schimbările dinamice care au loc în Republica Moldova, care are statut de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Acest proiect nu este doar o șansă de a împărtăși bune practici și experiențe valoroase în timp ce implementăm soluții moderne în sectorul transportului urban, ci și o oportunitate de a promova orașele noastre la nivel mondial prin reunirea comunităților”, a declarat Krzysztof Stanowski, directorul Centrului de Cooperare Internațională din cadrul Primăriei Lublin. Pe parcursul aflării la Lublin, reprezentanții Primăriei și ai Direcției generale transport public și căi de comunicație din Chișinău s-au familiarizat cu normele de planificare și reglementare a transportului public, căile de comunicație suburbane, modul de organizare a stațiilor de așteptare și organizarea sistemului de parcări urbane din Lublin. Proiectul „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu Primăria or. Lublin vizează modernizarea și eficientizarea sistemului de transport public municipal prin preluarea celor mai bune practici europene în domeniu, precum și consolidarea capacităților instituționale ale autorităților locale din Chișinău. Bugetul total al proiectului este în valoare de 3.500.000 euro, dintre care 3.325.000 euro este contribuția Uniunii Europene în formă de grant, iar 175.000 euro sunt alocați de către Primăria municipiului Chișinău. Articolul Autoritățile de la Chișinău, instruite de polonezi în domeniul gestionării eficiente a transportului public apare prima dată în InfoPrut.