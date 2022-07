În subsolurile a 348 de blocuri locative din capitală se desfășoară lucrări de deratizare și dezinsecție

18:00

În perioada 18-24 iulie 2022, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, a organizat Şcoala Internaţională de Vară în Inginerie Auto cu participarea studenților din Republica Moldova (UTM și UASM) și România (TUIASI), în cadrul Proiectului „Cross-Border Regional Huh of Competences for the Automotive Industry” – 2SOFT/1.1/11, în colaborare cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România și Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Republica Moldova. Сообщение La UTM s-a desfășurat o școală de vară internațională în inginerie auto. Au participat studenți din Republica Moldova și România появились сначала на #diez.