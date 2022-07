CNA oferă detalii despre perchezițiile la cele 97 de locații în dosarul finanțării ilicite a partidului „Șor”

12:30

Primul Club de Stand Up din Moldova - Standupovka - își continuă primul turneu de stand up din țară! După ce rezidenții clubului de comedie au mers la Ungheni pe 18 iunie și la Bălți pe 9 iulie, acum comedianții urmează să ajungă la Orhei pe 13 august, cu un spectacol de stand up în incinta Centrului Raional de Cultură ,,Andrei Suruceanu’’, la 19.30!...