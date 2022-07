Kremlin: Rusia „nu este interesată” de oprirea livrărilor de gaz către Europa

13:10

Un atac cu muniție incendiară, cu dispersie în aer, a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în Donețk, iar imaginile surprinse de localnici sunt dramatice, scrie hotnews.ro.Urmărește-ne pe Telegram și pe Instagram. Incendiary munitions used over Donetsk pic.twitter.com/imnpCV435N — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 23, 2022 Skies over Donetsk, crazy. I'd say this looks like