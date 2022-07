NEWS ALERT: Peste o sută de percheziții la sediile organizațiilor teritoriale ale Partidului „ȘOR”

06:30

Experții în medicină spun că lipoproteinele cu densitate redusă sau LDL, cunoscut și sub denumirea de ”colesterolul rău” determină acumularea de depozite de grăsimi pe artere, ducând la boli de The post Cum poți scădea colesterolul rău: 10 alimente care ajută să micșorezi nivelul acestuia first appeared on NEXTA.