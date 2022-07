Lavrov caută sprijin în Africa: Rusia „i-a sprijinit pe africani în lupta lor de eliberare de sub jugul colonialismului”

09:30

O familie din satul Trușeni are nevoie de ajutor, aceștia au avut parte de o nenorocire. Potrivit Tv8, din cauza unei prize defecte, a ars acoperișul casei, în care locuiește tatăl cu singurul său fiu, diagnosticat cu sindromul Down. Acum, bărbatul are nevoie de bani pentru reparație, ca la iarnă să acoperiș deasupra capului.