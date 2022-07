UPDATE // Trafic intensiv la intrarea în R. Moldova. Circa 70 mașini la linia de control de la PTF Leușeni

21:10

În contextul în care negocierile de pace între Ucraina și Rusia sunt blocate, la televiziunea rusă șefa Russia Today, Margarita Simonian, și președintele Comisiei de apărare din Duma de Stat, Andrey Kartapolov, par să nege orice posibilitate a reluării unor discuții de pace. „Acum Putin folosește mâncarea, căldura, lumina, gazul ca armă. Probabil va începe să folosească și jucăriile pentru copii în acest mod”, a spus parlamentarul rus, scrie HotNews. In case you come across a Westerner claiming...