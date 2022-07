În perioada 21-23 iulie Flyone a anulat patru zboruri. Care sunt explicațiile companiei aeriene

13:10

Burse de excelență, în valoare de 2 500 de lei, burse nominale, care ar acoperi taxa pentru studii sau cazare gratuită în cămine – sunt doar câteva dintre facilitățile pe care le propune Universitatea de Stat din Moldova (USM) tinerilor care vor alege să studieze aici. Totodată, USM pune la dispoziția viitorilor studenți 966 locuri […] The post Burse speciale și locuri gratuite în cămine. Ofertele Universității de Stat din Moldova pentru noul an de studii appeared first on NewsMaker.