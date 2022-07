Recolta de floarea soarelui și de porumb este compromisă. Producătorii agricoli acuză pierderi importante

11:00

Programul „Satul European”, care va costa statul aproximativ 2 miliarde de lei, va ajunge, în acest an, în 492 de sate din Republica Moldova, anunță președinta țării Maia Sandu. Șefa statului dă asigurări că autoritățile vor sprijini programul lansat în martie, în pofida inflației, a crizei energetice și economice sau a războiului aproape de hotar. […] The post VIDEO Maia Sandu anunță despre lansarea „Satului European” în mai bine de jumătate din localitățile din Moldova. „Vom da un suflu nou satelor” appeared first on NewsMaker.