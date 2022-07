Rusia recunoaște că a bombardat portul din Odesa: „Și o vom face din nou”

10:40

Transnistria intenționează să își obțină independența, cu alipirea ulterioară la Rusia. Declarația a fost făcută de către reprezentantul Tiraspolului pentru „relații externe" Vitalii Ignatiev, care a invocat rezultatele referendumului din 2006, într-un interviu pentru RIA Novosti. „Vectorul Transnistriei pe durata tuturor acestor ani de existență a republicii rămâne neschimbat – fapt întărit în rezultatele referendumului […]