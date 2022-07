Unelte noi pe Instagram. Platforma va crea șabloane pentru Reels și te îndeamnă să faci video

11:00

Încă două orchestre și șapte banduri s-au înrolat în transformarea agile Wow (way of working – stil de lucru), anunțată de maib la sfârșitul anului 2021 pentru a le oferi clienților plus de flexibilitate, inovație, soluții rapide și experiențe de nivelul următor. Amintim că primele orchestre agile au fost lansate de maib în luna mai anul curent. Сообщение Agile WoW la maib: alte două orchestre și șapte banduri vor aduce clienților experiențe bancare de nivelul următor появились сначала на #diez.