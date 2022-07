Marina Tauber: Procurorii acționează la indicația directă a Maiei Sandu, iar învinuirile care mi le aduc sunt lipsite de orice temei

15:10

Jurnaliștii de la Daily Mail remarcă faptul că președintele Rusiei, Vladimir Putin, are serioase probleme de mobilitate, din cauza piciorului drept. La sosirea în Iran, Vladimir Putin a fost surprins pe covorul roșu în timp ce, practic, nu putea îndoi piciorul drept ceea ce a lăsat senzația că liderul rus șchioapătă. Un alt moment controversat [...] The post Vladimir Putin are serioase probleme de mobilitate // Video appeared first on politics.md.