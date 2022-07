Ministrul turc al apărării afirmă că Moscova neagă orice implicare în atacul asupra portului Odesa

14:20

Preţul petrolului a crescut luni, după ce preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, a părăsit negocierile din Orientul Mijlociu fără un acord privind creşterea ofertei, relatează The Guardian. Biden a sperat The post Eșec pentru Statele Unite: Preţul petrolului creşte, în contextul în care Joe Biden nu reuşeşte să asigure creşterea ofertei din Arabia Saudită first appeared on NEXTA.