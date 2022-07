(video) Judecătorii urmează să decidă dacă Tauber va sta în arest. Deputat: „Probele sunt povești, nu știu cine le-a alcătuit, dar sunt de râsul găinilor”

12:10

A rămas fără mamă și tată, iar la vârsta de 14 de ani s-a căsătorit ca să scape de nevoie, însă soarta nu a fost blândă cu ea. Este vorba despre o fetiță din Moldova, crescută de bunica, până când nu a plecat de acasă și s-a căsătorit. Cu un copil în brațe, minora a povestit despre coșmarul prin care a trecut până astăzi, momentele dificile pe care le are acum și a făcut un apel către oamenii care o pot ajuta. Îmi este tare greu, de soacră nu am parte, am ajuns la zile negre că nu am o gură de pâine în casă. M-am rugat la soacră, dar zice că nu are nevoie de mine și nici de copil”, povestește aceasta printre lacrimi.