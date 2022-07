Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Marina Tauber – A fost pusă sub învinuire pe două capete de acuzare

09:50

Cea de-a doua doză booster ar putea fi aplicată începând cu săptămâna viitoare, a anunţat ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco, relatează Radio Moldova. Potrivit ei, va fi utilizat vaccinul Pfizer şi, cel mai probabil, la etapa iniţială se va da prioritate cetăţenilor vârtsnici şi celor cu maladii cronice. Totodată, Ala Nemerenco a menţionat că autorităţile sunt ... N-am scăpat de vaccinare! Săptămna viitoare demareaza imunizarea cu a patra doză de vaccin în Moldova The post N-am scăpat de vaccinare! Săptămna viitoare demareaza imunizarea cu a patra doză de vaccin în Moldova appeared first on Politik.