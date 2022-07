Protest la judecătorie în susținerea Marinei Tauber. Magistrații decid dacă deputata Partidului „ȘOR” va sta în izolator

18:20

Casa Albă a anunțat că președintele SUA Joe Biden are COVID-19. „Prezintă simptome foarte ușoare", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. „În această dimineață, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Este complet vaccinat și prezintă simptome foarte ușoare. A început să ia Paxlovid. În conformitate cu liniile directoare ale CDC, […]