Luptătoarea Anastasia Nichita a câștigat turneul internațional Poland Open

17:00

Noi alerte cu bombă în Chișinău. De această dată sunt vizate Mănăstirea Ciuflea și Parcul „Ștefan cel Mare”. Serviciile specializate se află la fața locului. De menționat că, sub alertă cu bombe se află, în aceste momente, și clădirea Primăriei Chișinău, precum și cea a Aeroportului Internațional Chișinău, activitatea cărora a fost perturbată pentru a ... Alertă cu bombă la Mănăstirea Ciuflea și Parcul „Ștefan cel Mare” din capitală. Serviciile specializate – la fața locului The post Alertă cu bombă la Mănăstirea Ciuflea și Parcul „Ștefan cel Mare” din capitală. Serviciile specializate – la fața locului appeared first on Politik.