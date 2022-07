Se clatină fotoliul Guvernului Gavrilița? Bătrîncea: „Guvernarea nu mai produce efecte”

14:40

Procuratura Anticorupție anunță că pe 18 iulie curent, procurorii anticorupție i-au înaintat învinuirea unui fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de corupere activă. Potrivit surselor NM, este vorba despre Eugeniu Nichiforciuc. Procuratura spune că s-a constatat că fostul deputat, în perioada lunilor mai–iulie a anului 2016, în timp ce se afla […] The post Mită de €350 mii. Ex-deputatul Nichiforciuc a fost pus sub învinuire appeared first on NewsMaker.