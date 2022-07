Maia Sandu, discuție cu ambasadorul UE: au vorbit despre pașii următori pentru aderarea la Uniunea Europeană

14:20

În satul Congaz din UTA Găgăuzia au loc săpături de două săptămâni. În procesul lucrărilor au fost depistate mai multe morminte, datând din mileniul III și IV î.Hr. Săpăturile arheologice sunt efectuate de Agenția Națională Arheologică a Moldovei. GRT din Găgăuzia menționează că trei monumente funerare au fost găsite într-o movilă veche de pe teritoriul satului Congaz. […] The post VIDEO Descoperire în Găgăuzia: au fost găsite morminte din mileniul III și IV înainte de Hristos appeared first on NewsMaker.