Aprobat de Guvern: Importul motocultoarelor și tractoarelor va fi scutit de plata accizei

În cadrul vizitei în America, prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a avut o discuție cu administratoarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Samantha Power. Discuțiile au vizat proiectele în desfășurare pe care le are agenția americană în țara noastră, dar și idei de finanțare viitoare care ar contribui la dezvoltarea infrastructurii, educației, agriculturii, turismului, mass-mediei [...]