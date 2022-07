Concurs on-line pentru tineri ,,Unveiling Destinations” – Îți poți face localitatea cunoscută

11:50

Măsura preventivă aplicată în privința ex-deputatei Violeta Ivanov schimbată de magistrații Curții de Apel Chișinău Procuratura Anticorupție, informează că, astăzi 20 iulie 2022, magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul formulat de apărătorii fostei deputate Violeta Ivanov, vizată într-o cauză penală de îmbogățire ilicită. Așadar, prin decizia Curții de Apel Chișinău s-a dispus înlocuirea ... Violeta Ivanov, plasată sub control judiciar pentru 60 de zile The post Violeta Ivanov, plasată sub control judiciar pentru 60 de zile appeared first on Politik.