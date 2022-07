MAEIE respinge acuzațiile Rusiei, potrivit cărora Chișinăul împiedică pacificatorii ruși să ajungă în regiunea transnistreană

09:45

„Intențiile pe care Rusia le are în Ucraina noi le-am suferit o dată și ceea ce s-ar putea întâmpla dacă Rusia câștigă acest război este să se repete scenariul. Republica Moldova trebuie să fie extrem de vigilentă și să impună măsuri de constrângere a elementelor declarate pro-Kremlin, pentru că ține de securitatea sa națională", a