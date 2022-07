Lukașenko acuză Occidentul că urmărește un conflict cu Rusia și că a provocat războiul din Ucraina.

05:40

Munţii Apuseni, incluşi de CNN în topul celor mai frumoase locuri din Europa care merită descoperite în acest an: Urşii bruni şi lupii cutreieră dealurile în căutare de hrană, dar The post CNN a alcătuit o listă cu 17 destinaţii europene pe care le recomandă pasionaţilor de călătoriiCNN a alcătuit o listă cu 17 destinaţii europene pe care le recomandă pasionaţilor de călătorii first appeared on NEXTA.