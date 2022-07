Persoanele care anunță alarme false cu bombe riscă ani grei de închisoare

19:50

Incompetența guvernării are un procent foarte ridicat. Declarația a fost făcută de expertul Doru Petruți în cadrul emisiunii „TEMA” de la postul de televiziune Primul în Moldova. „Incompetența guvernării are un procent foarte ridicat. Sunt peste 40 la sută din respondenți care indică acest răspuns. Într-adevăr vedem de la lună la lună cum tema războiului deja […] Сообщение Sociolog: Incompetența guvernării are un procent foarte ridicat появились сначала на Accent.