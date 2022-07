Știrea serii: Marina Tauber va petrece următoarele 72 de ore la răcoare

09:30

Un tânăr a pierdut o geantă în care s-ar fi aflat 11.000 de lire sterline, echivalentul a peste 250 de mii de lei. Potrivit ofițerului de presă al Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic, cazul a fost înregistrat pe 19 iulie la poliție la ora 15:45. Victima este un tânăr de 25 de ani, care a declarat ... Ghinion! Un tânăr și-a uitat geanta cu peste 11 000 de lire lângă o stație PECO din Capitală