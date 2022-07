Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în Spania vor putea beneficia de pensii oferite de Guvernul acestei țări

19:20

Stand up for Ukraine, duminica aceasta, la Chișinău: Banii vor fi folosiți în scop caritabil, în sprijinul Ucrainei Clubul de comedie Standupovka organizează, duminica aceasta, când se împlinesc cinci luni de la invazia rusă în Ucraina, evenimentul Stand up for Ukraine. „În această duminică se numără deja 5 luni de la începutul războiului din Ucraina. În legătură cu aceasta, clubul de comedie Standupovka, în loc de clasicul Open Mic care are loc de doi ani la rând în fiecare duminică, organizeaz...