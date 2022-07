Autoritățile vor putea vinde anticipat, fără o decizie de confiscare, mijloacele de transport sechestrate

14:20

Urmare a săpăturilor arheologice la casa din Chișinău unde a locuit Mitropolitul Bănulescu Bodoni, în luna mai curent, au fost depistate câteva trepte, dar și beciul casei, care are 230 de ani. Pe 20 iulie, autoritățile municipiului au anunțat că a fost inițiat proiectul-pilot de arheologie urbană pentru a promova și valorifica cele depistate.