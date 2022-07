Vești bune pentru moldovenii stabiliți în Spania.

20:40

Ţara noastră va primi 300 de milioane de euro pentru sporirea securității energetice. Am semnat astăzi cu directorul executiv al BERD, Matteo Patrone, un acord de împrumut. ️ ️ tranșa de urgență de 200 de milioane de euro va fi utilizată, la necesitate, pentru a spori reziliența ţării în cazul unor posibile limitări/întreruperi de aprovizionare cu gaze naturale; ️ 100 de milioane de euro vor fi utilizați pentru a crea o rezervă strategică de gaze naturale, care va fi stocată în România sau Ucraina. Muncim vara ca să avem mai puţine griji iarna! #energie European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)