Velo Road Chișinău revine. Se anunță un nou maraton pe biciclete în capitală

Deputații PAS au respins propunerea fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor de a include pe ordinea de zi a Parlamentului proiectul de lege care prevede introducerea cotei zero la venitul reinvestit. Deputatul PSRM, Petru Burduja a declarat că acest proiect are avizul Guvernului și raportul comisiei economie, buget și finanțe. Petru Burduja a menționat că este […]