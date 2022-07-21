PARLAMENTUL A RIDICAT INTERDICȚIA LA INCINERAREA ANVELOPELOR
Infotag, 21 iulie 2022 16:30
PARLAMENTUL A RIDICAT INTERDICȚIA LA INCINERAREA ANVELOPELOR
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ÎN TRANSNISTRIA A FOST INTRODUS UN REGIM ANTIINCENDIAR SPECIAL ÎN LEGĂTURĂ CU ARŞIŢA EXTREMĂ ȘI LIPSA DE PRECIPITAŢII # Infotag
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ÎNTR-O LUNĂ, PREȚURILE LA BENZINĂ ȘI LA MOTORINA AU SCĂZUT ÎN MOLDOVA CU 4 LEI PE LITRU – ANRE # Infotag
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JUDECĂTORIA CHIȘINĂU A CONDAMNAT-O LA ȘASE ANI DE ÎNCHISOARE PE O LOCUITOARE A CAPITALEI PENTRU OMOR PREMEDITAT # Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU A MULŢUMIT CONSILIULUI UE PENTRU DESCHIDEREA PIEȚEI PENTRU PRODUSELE MOLDOVENEŞTI # Infotag
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ACHITĂ CU CARDURILE MASTERCARD DE LA FINCOMBANK ȘI CÂȘTIGĂ O VIZITĂ LA CIRQUE DI SOLEIL ÎN LISABONA # Infotag
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18 iulie 2022
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15 iulie 2022
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AMBASADA TURCIEI LE-A DONAT AJUTOR UMANITAR VETERANILOR MAI DIN RM ȘI FAMILIILOR POLIŢIŞTILOR DECEDAŢI # Infotag
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PARLAMENTUL A APROBAT ÎN PRIMA LECTURĂ MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU BENEFICIARII PROGRAMULUI PRIMA CASĂ # Infotag
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FOSTUL NOTAR AL LUI VLAD PLAHOTNIUC A FOST EXTRĂDAT DIN BELGIA ŞI ARESTAT PENTRU 30 DE ZILE # Infotag
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ALAIN PILLOUX: EBRD ESTE ALĂTURI DE R.MOLDOVA ȘI DE CETĂȚENII EI ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ DE CRIZĂ # Infotag
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15 IULIE 2016 - A ȘASEA ANIVERSARE DE LA TENTATIVA DE LOVITURĂ DE STAT ÎN TURCIA: O ETAPĂ PENTRU OPINIA PUBLICĂ ȘI DEMOCRAŢIA TURCĂ # Infotag
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GUROL SOKMENSUER: TENTATIVA EȘUATĂ DE LOVITURĂ DE STAT DIN 2016 A REPREZENTAT UN PUNCT DE COTITURĂ PENTRU DEMOCRAȚIA DIN TURCIA # Infotag
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14 iulie 2022
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ÎN MOLDOVA VOR FI INTERZISE PRODUCȚIA ȘI CIRCULAŢIA BĂUTURILOR ALCOOLICE ENERGIZANTE
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PRIM-MINISTRUL MOLDOVEI EFECTUEAZĂ O VIZITĂ ÎN SUA, SPERÂND SĂ OBŢINĂ SUPORT BUGETAR
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PREȘEDINTELE MOLDOVEI A DECLARAT CĂ NU INTENŢIONEAZĂ SĂ „VÂNDĂ O PARTE DIN ȚĂRĂ DOAR PENTRU A OBȚINE GAZ MAI IEFTIN O JUMĂTATE DE AN” # Infotag
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(VIDEO) ANTREPRENOAREA LILIA DOROFEI ȘI AFACEREA CARE A CRESCUT DE LA 65 ARI LA 150 HECTARE DE PĂMÂNT ARABIL # Infotag
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13 iulie 2022
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COMISIA PARLAMENTARĂ A APROBAT INIŢIEREA NEGOCIERILOR CU COMISIA EUROPEANĂ PENTRU ACORDAREA MOLDOVEI A UNUI SUPORT DE 75 MILIOANE EURO # Infotag
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