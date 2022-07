Orheiul rămâne fără o viceprimară

09:30

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a eliberat ieri un mandat de arestare în contumacie (în absență), pentru 30 de zile, pe numele fostului lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vladimir Plahotniuc în cadrul dosarului penal „Metalferos”. Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat a cedat puterea unei coaliții ...The post Mandat de arest în absență pentru Plahotniuc first appeared on Radio Orhei.