Silviu Tănase: Dacă ești nemulțumit de PAS, ești diversionist. Ce va spune Maia Sandu pentru a rămâne la putere

06:20

Președintele american, Joe Biden, a declarat, miercuri, că are cancer, forțând biroul de presă de la Casa Albă să clarifice rapid declarația. Într-un discurs despre încălzirea globală, Joe Biden a vorbit despre emisiile rafinariilor de petrol din apropierea casei sale din copilărie din Claymont, notează The New York Post. „De aceea, eu și al naibii de …