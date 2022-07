(video) Aston Martin şi-a modificat emblema pentru a opta oară în istorie

09:10

Pentru prima dată, MINI combină distracţia maximă la volanul unei decapotabile cu mobilitatea electrică fără emisii la nivel local, printr-un MINI Cooper SE Cabriolet unic, creat în scop pur demonstrativ. Premiera mondială are loc astăzi la „MINI take the States" din SUA. Soare, temperaturi în creştere, peisaj verde proaspăt: la timp pentru sezonul estival, MINI […]