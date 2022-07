Dosarul penal pe faptul „finanțării ilegale” a Partidului „ȘOR” a pornit la indicația guvernării? PAS: „Nu-și au locul în politica și în societatea noastră”

11:10

Procuratura Anticorupție anunță că magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul formulat de apărătorii fostei deputate Violeta Ivanov, vizată într-o cauză penală de îmbogățire ilicită. Astfel, s-a dispus înlocuirea măsurii preventive, din arest la domiciliu în liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 60 zile. Decizia Curții de Apel Chișinău a fost […]