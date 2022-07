Hyundai ne promite o electrică accesibilă pentru Europa: va costa circa 20.000 de euro

08:40

Am vazut ieri vizita Maei Sandu in Parlita. Pana acum nu am criticat-o, dar ce am vazut ieri m-a enervat. Era clar din start ca lumea de la tara abia isi duce traiul de zi cu zi si e suparata si chinuita de nevoi. Dar atitudinea presedintei poporului si auto-lauda partidului sau m-a dat gata. …