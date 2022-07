Vladimir Bolea: Vom solicita instituirea stării de urgență în domeniul agriculturii

22:00

Miliardarul rus, fostul președinte al Consiliului de directori ai Afla-Bank, Petr Aven își va putea permite din nou serviciile unei menajere. Un tribunal din Londra i-a permis, lui Aven, care a căzut sub sancțiuni occidentale, să plătească cheltuieli de urgență folosind conturile înghețate. Cheltuielile sale lunare sunt de aproximativ 140 de mii de lire sterline […]