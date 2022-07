Caniculă în Spania: Premierul evocă „peste 500 de morți” din cauza temperaturilor extreme

19:20

„Hasta la vista, baby”; Boris Johnson, ultimul discurs în parlamentul britanic în calitate de premier Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a susținut miercuri ultimul său discurs în Parlamentul de la Londra în calitate de prim-ministru. „Hasta la vista, baby”, și-a încheiat Johnson mesajul, urmat de aplauze din partea parlamentarilor din Partidul Conservator, potrivit Reuters, citat de Digi24. „Eu am ajutat, noi am ajutat, să trecem această țară printr-o pandemie și am pus umărul la salvarea...