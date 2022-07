VIDEO „Cer o armă care să ne protejeze casa”. Olena Zelenski, discurs emoționant în fața Congresului american

21:20

În seara zilei de 19 iulie un incendiu a izbucnit în sectorul Rîșcani al capitalei. Au ars 300 metri pătrați de vegetație uscată pe un teren, dar și două foișoare vechi și părăsite. Potrivit IGSU, pentru intervenție au fost trimise 3 echipe de pompieri. În urma arderii nu a fost raportate victime. Incendiul a fost […]