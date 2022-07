Cine va fi următorul premier al Marii Britanii? În lupta pentru șefia Guvernului au rămas doi candidați

20:10

Ucraina s-ar pregăti să atace Peninsula Crimeea de la Marea Neagră, anexată de Rusia în 2014, precum şi Flota Rusă de la Marea Neagră staţionată acolo, potrivit unui oficial guvernamental ucrainean. „Primim capabilităţi anti-navă şi mai devreme sau mai târziu vom viza flota. Rusia va trebui să părăsească Crimeea dacă ei doresc să existe ca