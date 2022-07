Un bărbat de 63 de ani ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 16 ani 

09:30

„Se uită la mine cu ochii lui nevinovați și frumoși. Îmi cere să-l scot la plimbare, dar nu am curaj. Am putea fi arestați”, spune Mahsa, care are un câine. Ea face referire la un nou val de arestări în rândul proprietarilor de animale de companie și confiscări ale animalelor în capitala iraniană, Teheran, potrivit BBC. […] Articolul Țara în care oamenii care au animale de companie riscă să ajungă la închisoare apare prima dată în ea.md.