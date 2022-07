„Bunul este ocrotit de stat”. Ministerul Culturii spune că nu a permis demolarea casei „cu bătrânii la geam”

16:00

Ministra Sănătății Ala Nemerenco a dispus retragerea din uz a tuturor ambulanțelor vechi de UAZ, în total 43 la număr. Oficiala afirmă că unele vor fi casate imediat, iar altele vor trece la rezerve pentru situații eventuale. „La moment parcul de autospeciale al CNAMUP e constituit din 430 de unități care e încă departe de […] The post Nemerenco a dispus retragerea de pe linie a ambulanțelor vechi: „Se distrugeau oamenii, oare mai conta” appeared first on NewsMaker.