Student la 98 de ani. Un bătrân din Italia a absolvit cu note maxime universitatea

Fostul președinte al țării Igor Dodon este așteptat astăzi, 19 iulie, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Magistrații urmează să decidă dacă vor da sau nu curs cererii procurorilor de a prelungi măsura preventivă sub formă de arest preventiv cu încă 30 de zile pe numele lui Dodon. Ședința va începe la ora 14:30. Amintim că […]