PAS se prăbușește în sondaje! Partidul de guvernare și-a pierdut jumătate din electorat într-un singur an

10:00

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek — Alec Luhn (@ASLuhn) July 19, 2022 Vladimir Putin a fost lăsat să-l aștepte pe Recep Erogan într-o cameră, în fața unei mulțimi de reporteri. Conform The Guardian, imaginile surprinse înaintea întâlnirii, care a avut loc marți, 19 iulie, îl arată pe Putin agitându-se, balansându-se de [...] The post Imagini virale! Putin, lăsat să îl aștepte pe Erdogan într-o cameră appeared first on politics.md.