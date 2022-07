Președintele Consiliului Concurenței atrage atenția asupra problematicii nenotificării concentrărilor economice prin preluarea controlului indirect

17:20

La data de 8 iulie 2022, a fost făcută publică notificarea avocatului lui Elon Musk, Mike Ringler cu privire la terminarea Acordului de Fuziune încheiat între X Holdings I, Inc., X Holdings II, Inc. și Twitter, Inc. X Holdings a fost înființată și este condusă de Elon Musk, pentru scopul „să achiziționeze, direct sau indirect, […] Articolul Notificarea avocatului lui Elon Musk, Mike Ringler cu privire la terminarea a Acordului de Fuziune apare prima dată în JMD.