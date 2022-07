LIVE // IMAS prezintă rezultatele studiului „Barometrul Socio-Politic. Iulie 2022”

13:50

Deputații PSRM, Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia, au prezentat în cadrul briefingului de ieri un proiect de lege care prevede acordarea unui suport financiar unic de 1000 de lei familiilor pentru pregătirea elevilor de noul an școlar. „Nu putem ignora necesitățile părinților în pregătirea copiilor de noul an de studii, nu putem ignora nici creșterea [...]