Seceta din Moldova a afectat semnificativ volumul și calitatea strugurilor de masă din recolta 2022

10:30

Horoscopul zilei de 18 iulie 2022 spune că Taurii au de gând să meargă într-o excursie, dar pentru asta trebuie să-și organizeze mai bine banii. La locul de muncă, nativii acestei zodii vor primi vești foarte bune. Cu toate acestea, o mai bună organizare nu ar strica pe niciun plan, scrie Catine.ro. Berbec: 21 martie – ... Horoscopul zilei de 18 iulie 2022: Nu te îngropa în muncă atât de mult pentru că te vei epuiza aiurea The post Horoscopul zilei de 18 iulie 2022: Nu te îngropa în muncă atât de mult pentru că te vei epuiza aiurea appeared first on Politik.