Administratorul ZEL Bălți spune că atragerea proiectelor investiționale se datorează președintei: A deschis practic toate porțile occidentale

08:40

O groapă a apărut în asfaltul unei străzi din New York, luni, înghițind o dubă parcată acolo. Metropola americană se confruntă cu ploi și vânt puternic, relatează Digi24, cu referire la The New York Times.Urmărește-ne pe Telegram și pe Instagram. Cu o lungime de aproximativ 17 metri, 4,5 metri lățime și șase metri adâncime, groapa … Articolul video | Momentul în care o mașină parcată în New York este înghițită de o groapă apărută în asfalt apare prima dată în ZUGO.