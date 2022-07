Uniunea Europeană oferă 800 000 euro pentru opt entități din regiunile Cahul și Ungheni

08:30

Până la sfârșitul acestui an am putea avea un procuror general, selectat printr-un concurs organizat de actuala componență a Consiliului Superior al Procurorilor. O spune ministrul justiției, Sergiu Litvinenco, în contextul în care în luna octombrie expiră mandatul procurorului general interimar, Dumitru Robu. Sergiu Litivinenco nu exclude că următorul procuror general ar putea veni din …